Gigant efter historie om hvidvask: 'Ingen konkrete beviser'

Under overskriften 'Kriminelle udnytter Spotify til hvidvask' citerede Ekstra Bladet forleden en artikel bragt i Aftonbladet, der citerede Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet havde i den forbindelse talt med flere kriminelle kilder og en politimand, som påstår, at kriminelle benytter streamingtjenesten til at hvidvaske f.eks. narkopenge i Sverige.

- Vi har betalt folk, der gjorde det her for os systematisk, siger en anonym kriminel til avisen og bliver bakket op af en politibetjent, 'Johan', som af hensyn til sit job ønsker at være anonym.

Han og kollegaerne i Politiets Nationale Operative Afdeling i Sverige arbejder med at se mønstre og kortlægge pengestrømme indenfor det kriminelle miljø.

- Spotify er blevet en hæveautomat for dem (krininelle, red.). Der er en direkte forbindelse til banderne og derfor også til den dødelige vold, siger han til Svenska Dagbladet, som også har talt med fire kilder fra det kriminelle miljø, der uafhængigt af hinanden fortæller, at der bestemt foregår hvidvask via Spotify.

I forbindelse med den oprindelige artikel ville Spotify ikke lade sig interviewe af Svenska Dagbladet, så mediet fik blot et kort svar på mail fra nordisk kommunikationschef, Monica Engquist.

Hun fortalte, at Spotify ingen beviser har for, at der foregår hvidvask på tjenesten, og at man samtidig har systemer, der kan registrere afvigelser i lyttemønstre og dermed bør kunne detektere, hvis nogen forsøger at skabe kunstige streams.

Arbejder hårdt på håndtering

Men nu har Ekstra Bladet modtaget et mere uddybende svar via Spotifys pr-bureau herhjemme, Mindshare Denmark.

Hos Spotify erkender man, at problemet med manipulerede streams er en udfordring, men man har ikke indikationer på, at Spotify misbruges af kriminelle i den retning.

En talsperson for Spotify udtaler følgende til Ekstra Bladet:

'Manipulerede streams udgør en udfordring på tværs af industrien, og Spotify har arbejdet hårdt på at håndtere dette problem. Med det sagt er Spotify ikke bekendt med nogen henvendelse fra retshåndhævende myndigheder vedrørende de forslag, der er nævnt i Svenska Dagbladet-artiklen. Vores interne teams har heller ikke modtaget eller fået nogen data eller konkrete beviser, der indikerer, at platformen bliver brugt som beskrevet i artiklen', lyder det fra Spotify.

De fortsætter:

'Artiklen henviser til, at ulovlige penge bliver konverteret til kryptovalutaer uden for Spotify, men vores automatiserede processer og manuelle overvågning er førende i branchen. Mindre end én procent af alle streams på Spotify vurderes som kunstige. Disse bliver afhjulpet, da streamingindtægterne ikke udbetales til rettighedshavere i realtid, og vores systemer regelmæssigt opdager og eliminerer afvigelser, før de når en betydelig tærskel'.