Gigant hæver prisen

Spotify sætter priserne op.

Det oplyser musiktjenesten i en pressemeddelelse.

I takt med at platformen vokser, opdaterer Spotify sine priser, så musiktjenesten kan blive ved med at udvikle produkter 'under skiftende markedsforhold'.

Spotify skriver, at fra mandag vil kunder i blandt andet USA og Danmark modtage en mail, der forklarer, hvad de nye prisstigninger betyder for den enkeltes Spotify-konto.

I USA vil en premium-konto stige fra 9,99 dollasr til 10,99 dollars om måneden.

Det fremgår ikke, hvad prisen stiger med for danske brugere.

Meddelelsen kommer dagen inden Spotifys halvårsregnskab, der bliver præsenteret tirsdag.

Hvornår prisstigninger træder i kraft, afhænger af, hvornår abonnementet er tegnet. Hvis man er eksisterende kunde, bliver man underrettet på mail og får en to måneders frist, før den nye pris træder i kraft.