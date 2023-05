Gigant lancerer dansk klassiker - med én stor mangel

Burger King er for alvor ved at komme sig over sin plantebaserede periode og har netop lanceret sin egen bøfsandwich.

Ekstra Bladet har tirsdag eftermiddag spottet den amerikanske burgergigants danske klassiker i restauranten på Vesterbrogade i København.

Bøfsandwichen som den præsenteres foran Burger Kings restaurant på Vesterbrogade i København. Foto: Peter Roelsgaard

Bøfsandwichen var dog ikke til salg i restauranten på Rådhuspladsen blot 200 meter væk, så det vides i skrivende stund ikke, hvor bredt den kommer ud.

Burger Kings bøfsandwich har samme størrelse som en cheeseburger og indeholder en bøf, syltede agurker, løg, ristede løg, ketchup, sennep og remoulade.

Den koster 20 kroner. Og så har den ÉN stor mangel, da der selvfølgelig burde følge brun sovs-dip med til at hælde ud over.

Burger Kings bøfsandwich har samme størrelse som en klassisk cheeseburger. Foto: Peter Roelsgaard

Der var ikke helt nok remoulade på, lød det fra en enkelt af Ekstra Bladets medarbejdere, der prøvesmagte bøfsandwichen. Foto: Peter Roelsgaard

Annonce:

Tidligere på året havde Burger King stor succes med lanceringen af fastelavnsburgeren Semla i ti restauranter, der var udsolgt på seks timer og efterfølgende blev rullet ud i hele landet.

Denne gang kan kun for lidt indkøbt remoulade stoppe den danske klassiker, da det må formodes, at lagrene er rigeligt fyldt op med de øvrige ingredienser.

Burger King oplyser til Ekstra Bladet, at de lige nu tester bøfsandwichen i fem restauranter. De oplyser dog ikke hvilke. De skal have set på 'tallene', før de beslutter sig for en udrulning.

Og endnu en god nyhed er, at du faktisk godt må spise fastfood, selv om du prøver at tabe dig.