Gigantisk penis er til fare for trafikken

Natten til onsdag har nogle kreative mennesker bygget en gigantisk penis af sne, som er placeret på en høj midt i en rundkørsel lidt uden for den svenske by Borås.

Penissen har selvfølgelig udløst masser af gode grin på de sociale medier rundt omkring i Sverige. Men pressechef Bengt Olsson fra trafikverket i Sverige advarer også om, at den gigantiske sne-penis kan være til fare for trafikken.

Det skriver den svenske avis Expressen, der også har lagt et opslag på Facebook med et billede af den farlige penis.

Opslaget har følgende citat af pressechefen:

'Vi får se, om den også står i morgen, men jeg håber, at den smelter, så der bliver fri udsigt'.

Til Expressen fortæller pressechefen Bengt Olsson følgende:

'Egentlig kan man sige, at det er meget kreativt fundet på. Men der er også en bagside til det hele. Det er måske ikke så farligt at køre ind i rundkørslen med henblik på udsynet.. Men når man kommer ind i selve rundkørslen skal der være udsigt til afkørselsvejene. Og her kan den være en fare for trafikken, lyder det fra Bengt Olsson.

Expressens reporter spørger Bengt Olsson, om han er imponeret over kunstværket. Hertil svarer han:

- Imponeret og imponeret. Men jeg har aldrig set noget lignende. Der findes mange kreative mennesker.