Gør vildt fund bag væg

En forladt og intakt Burger King-restaurant er dukket op bag en væg i indkøbscenteret Concord Mall i Wilmington i den amerikanske delstat Delaware.

Et foto af vintage-restauranten har spredt sig som en steppebrand på nettet, efter en Twitter-bruger publicerede det tirsdag. Billedet skulle være taget af en Jonathon Pruitt i april og har i skrivende stund opnået over 180.000 likes og 17.000 delinger.

Fotoet har også fået andre Twitter-brugere ud af busken, så der nu også er offentliggjort video og billeder af køkkenet.

Billeder og video viser blandt andet 80'er-funky pastelfarvede borde, adskillige båse, vintage-kunst på væggene og stablede, hvide stole. Skraldet blev heller ikke taget ud efter den sidste åbningsdag, og der er også efterladt en pose med pommes frites.

Ifølge Tom Dahlke, chef for Concord Mall, lukkede restauranten i 2009 og har siden da været gemt af vejen bag en væg mellem Cellfun og Trendy Man.

Tom Dahlke ledsagede onsdag chefen for det lokale amt, Matt Meyer, under et besøg i den uberørte restaurant.

- Dette er sandsynligvis den ældste Burger King-restaurant i verden, som stadig er intakt, siger Matt Meyer ved indgangen til det forjættede burgervintage-land.

- Da jeg vågnede i morges, var min telefon eksploderet med alle mulige, der havde skrevet 'hey, jeg så det her online'. Det var rimelig fedt at vågne op til, fortæller Tom Dahlke.

McMøgsagen over dem alle

Restauranten blev 'opdaget', da en lejer i centeret gik forbi, mens der blev vandet blomster, og døren stod åben.

- Han tog et billede, fordi han syntes, det var sejt. Men han havde ingen anelse om, at vi ville snakke om det i dag, og at det ville give genlyd i hele verden, siger Tom Dahlke.

Dahlke og Meyers besøg blev sendt live på Facebook, og du kan se det her:

Står du drømmer om at åbne en burgerrestaurant, så vil Tom Dahlke i øvrigt meget gerne leje det knap 500 kvadratmeter store indflytningsklare lokale ud.

McDrama: Ulykke udskød åbning i fem uger