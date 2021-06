Grevindens hus til salg

Man har vel lov til at være lidt kongelig.

Hvis det er noget, du går og drømmer om, kan du nu komme lidt tættere på den historiske del af kongehuset.

Nu er grevinde Danners hus nemlig til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Der er tale om et gigantisk hus på hele 400 boligkvadratmeter på en 5000 kvadratmeter stor grund.

Ifølge salgsmaterialet fra liebhavermæglerkæden Lilienhoff, der har ejendommen til salg, er ejendommens udtryk nemlig 'præcis som man forventer af et hus fra 1800-tallet' med bindingsværk, stråtag og fire åbne pejse'.

Der er dog også blevet plads til et par elementer, som grevinden selv nok næppe har været ophavskvinde til; eksempelvis er der indrettet et rum med billardbord og et badeværelse med sauna.

Ejendommen ligger i Ebberup på det vestlige Fyn og husede altså Louise Rasmussen, som grevinden hed, inden hun i 1850 giftede sig med Frederik den syvende. Vielsen var 'til venstre hånd', hvilket altså betød at grevinden aldrig kunne blive dronning.

Der er stil over det i det gamle hus. Foto: Lillienhof

I den billige ende

Grevinde Danners Hus er udbudt til salg for 4.495.000 kroner – det placerer den historiske ejendom en anelse over gennemsnittet for villaer udbudt til salg i området.

Ifølge Boliga.dks oplysninger lyder den gennemsnitlige udbudspris for villaerne, der for øjeblikket er til salg i og omkring Ebberup, nemlig på lige godt 7.650 kroner pr. kvadratmeter, mens kvadratmeterne i Danners hus koster lige over 10.000 kroner pr. styk – med i regnestykket hører naturligvis den store grund og en beliggenhed bare et par kilometer fra havet.

Ebberup hører til Assens Kommune, der er at finde blandt landets billigere kommuner. De gennemsnitlige salgspriser i hele kommunen lyder nemlig på knap 8.700 kroner for en huskvadratmeter, hvilket er 49 procent under landsgennemsnittet, der for øjeblikket lyder på 17.518 kroner pr. kvadratmeter.