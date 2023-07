Kun i Ekstra Bladet

- Flanksteak, jeg elsker dig, lyder det uden slinger i valsen fra Casper Sobczyk.

- Flanksteaken sidder lige under mørbraden og tæt ved brystet, så det er et forholdsvist mørt stykke kød med masser af smag. Og så kommer vi lige en omgang marvben ind fra sidelinjen. Marv er fantastisk, og du kan få din slagter til at lave det.