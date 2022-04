Hård kritik: Stor ændring hos Google

Google har nu installeret et særligt værktøj i deres autokorrektursystem, der ifølge Google selv skal sørge for, at deres brugeres sprog bliver mere inkluderende.

Det skriver en række udenlandske medier, heriblandt The Telegraph.

I fremtiden vil autokorrektur-funktionen i Googles programmer nemlig foreslå mere kønsneutrale termer og komme med en advarsel om, at det ord, man skal til at bruge, måske ikke er 'inkluderende for alle læsere'.

Hvis man eksempelvis skriver 'landlord' (udlejer) eller 'mankind' (menneskeheden) på engelsk, vil autokorrekturen i stedet foreslå termer som 'property owner' og 'humankind' for at være mere kønsneutralt.

Samtidig vil termer som 'politimand' og 'husmor' blive erstattet med termer som 'politibetjent' og 'hjemmegående partner'.

Funktionen er indtil videre rullet ud i Google Docs, men vil også senere blive rullet ud i andre programmer, lyder meldingen fra Google.

Google har indført en ny funktion, der skal gøre vores sprogbrug mere inkluderende. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Vil forbedre

Idéen om at få folk til at bruge et bestemt sprog har dog ikke skabt overvejende positive reaktioner.

Silkie Carlo, der er direktør i organisationen Big Brother Watch, er en af dem, der har udtrykt sig kritisk om det nye system.

- Googles nye ord-advarsler er ikke assisterende, de er langt mere påtrængende, siger Silkie Carlo til The Telegraph.

- Det er klodset, creepy og forkert, og det vil skabe yderligere bias, lyder kritikken, mens flere også påpeger, at systemet langtfra fanger alle problematiske ord.

En talsperson fra Google har i den forbindelse udtalt, at de er opmærksomme på kritikken, og at de løbende arbejder på at optimere systemet:

- Vores teknologi bliver hele tiden forbedret, og vi har endnu ikke en løsning, der forhindrer og formilder alle ord-associationer og biaser.

