Han er Danmarks vildeste snorker

Hans snorken kan trænge igennem selv de kraftigste ørepropper, og konen tilbringer de fleste nætter på sofaen. For at sætte fokus på tabuet står han nu frem

At snorke så meget at man forstyrrer sin samlever og sine omgivelser, er for de fleste forbundet med en følelse af skam og pinlighed, der gør, at der sjældent bliver talt åbent det. Og det til trods for, at det er en lidelse, der berører cirka halvdelen af alle danskere - enten som den, der snorker, eller som den, der ligger søvnløs ved siden af og bliver 'snorket på'.

På det senest er der dog begyndt at komme mere fokus på problemet. Blandt andet udgav den kendte tv- og radiovært Oliver Zahle for nylig bogen 'Snorker jeg?!' - Jagten på snorkefri nætter'.

I den forbindelse gav han sine bedste råd til at slippe af med sin snorken til Ekstra Bladet, og vi satte os efterfølgende for at finde frem til 'Danmarks vildeste snorker'.

Ekstra Bladets efterlysning gav pote, og blandt de indsendte bejlere til titlen som 'Danmarks vildeste snorker' endte frisør Rune Bonde fra Kongens Lyngby ved København øverst på 'sejrsskamlen'.

I sin indledende besked fortalte han blandt andet, hvordan hans snorken har medført, at han og konen stort set hver nat sover hver for sig.

- Jeg har været til grundige undersøgelser for at finde ud af, om jeg led af søvnapnø, hvilket ville betyde, at min vejrtrækning simpelthen stoppede i løbet af natten. Det ville jo være decideret farligt. Det var heldigvis ikke tilfældet, men jeg snorker stadig så meget, at det er svært for os at sove sammen, når nu vi begge er afhængige af at få vores søvn for at kunne fungere på vores arbejde, siger Rune Bonde.

Foto: Emil Agerskov

Ørepropper er ikke nok

Hvad har I prøvet for at komme problemet til livs?

- Vi har prøvet mange forskellige ting. Jeg har blandt andet forsøgt mig med de kraftigste ørepropper, man kan købe. Sådan nogle der dæmper lyden med 32 decibel. Alligevel kunne jeg høre hans snorken, siger Rune Bondes kone, Tanja.

Rune har desuden selv prøvet flere mere eller mindre effektive metoder for at afhjælpe situationen.

- Jeg afprøvede blandt andet et råd om at sove med en tennisbold under ryggen. Idéen var vist, at man så automatisk ville vende sig. Det var latterligt og virkede ikke. Vi har også prøvet forskellige typer spray til hals og næse. Næsesprayen har en vis effekt, men holder typisk kun i fire timer, siger Rune Bonde.

Det farlige glimt i øjet

Når talen falder på problemerne med at snorke, tackler mange det med humor og friske bemærkninger, men det kan være en uhensigtsmæssig strategi, påpeger Rune Bonde.

- Det er min erfaring, at man skal passe lidt på med at komme til at latterliggøre det eller slå det hen med humor. For det er jo nærmest en folkesygdom. Det er lidt ligesom for 20 år siden, hvor man måske også grinede lidt af de tykke. Men det kan altså være et alvorligt helbredsmæssigt problem, hvis man nat efter nat får afbrudt sin søvn og konstant er træt.

Foto: Emil Agerskov

Hvorfor har I valgt at stå frem og fortælle om et problem, mange anser for privat og måske også en smule pinligt?

- Jeg tilmeldte mig, fordi jeg ved, det er et problem for mange flere end mig selv, og jeg synes, det er rigtig fint, at der nu kommer fokus på det her lidt tabubelagte emne. Mange slår det hen med 'han kan da bare vende sig om på den anden side', men det er bare ikke nok. Den eneste måde, vi kommer videre på, er ved at tale åbent om det, siger Rune Bonde og tilføjer med et glimt i øjet, at en del af pengepræmien på de 3.000 skattepligtige kroner nok vil blive brugt på snorkelindrende næsepray.

Sådan slipper du af med din snorken