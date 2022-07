Han har brugt ti millioner og 23 år til søs

Den dansker, der netop har vundet 750 millioner kroner i Euro Jackpot, kan muligvis lade sig inspirere af amerikanske Mario Salcedo.

Han er nemlig en mand, der har sagt farvel til hverdagens trummerum og trådt ud af det hamsterhjul, mange drømmer om at gøre.

I 23 år har han levet og boet på krydstogtskibe rundt omkring i verden, med kun få afstikkere til landjorden.

I et interview med britiske Daily Mirror siger han, at 'tage krydstogtlivet til sig er dybest set at flygte fra virkeligheden'.

- Du forlader mere eller mindre verden på landjorden, som du kender den. Og du siger sådan set, at du ikke vil have noget med den at gøre længere, siger han til avisen.

Mario Salcedo har fået kælenavnet Super Mario efter mere end 9.000 nætter ombord på Royal Caribbean-skibe, som er han foretrukne krydstogtrederi.

Han havde egentlig aldrig været på et krydstogt, før han i 1997 sagde sit job som finansrådgiver op og tog på sit første cruise.

Det resulterede i, at han tog seks krydstogter i streg og siden ikke har set sig tilbage. Nu lever et liv, hvor han ikke behøver at udføre det, han selv kalder 'ikke værdifulde aktiviteter' som for eksempel at vaske tøj eller gå ud med skraldet.

I stedet fordriver han tiden ved at svømme, se baseball på tv og drikke cognac, skriver Daily Mirror.

I 2019 modtog Mario Salcedo denne ærkendtlighed for sine 8.000 optjente point i Royal Caribbeans loyalitetsklub. Foto: Royal Caribbean Crown & Anchor Society

Har brugt en mindre formue

Men intet her i verden er jo som bekendt gratis. Og heller ikke at sejre rundt på krydstogt i det uendelige.

Herlighederne bliver betalt med de penge, han tjente som finansmand, og de penge han tjener på at administrere investeringer for private kunder.

Han bor derudover også i billigere kahytter og har sin egen agent, der hjælper med at booke de billigste krydstogttilbud, som han reserverer to år ude i fremtiden.

Super Mario anslås af Conde Nast Traveler at bruge mellem 4- og 500.000 kroner på sin livsstil hvert år. Og indtil videre har hans omfattende søfart kostet ham mere end 1,4 millioner dollars. Hvilket svarer til mere end ti millioner danske kroner.

Med årene er Mario Salcedo blevet lidt af en berømthed på skibene, og han får også både lov til at spise ved kaptajnens bord og stå sammen med besætningen for at vinke farvel til passagererne ved slutningen af ​​hvert krydstogt.

Krydstogtfanatikeren tilbringer kun omkring to uger på land hvert år, som bliver brugt i Miami, hvor han stadig ejer en lejlighed. Men han fortæller, at han med tiden har 'mistet sine landben' og ikke kan gå i en lige linje, når han er på land.