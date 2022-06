Har aldrig oplevet noget lignende

Den amerikanske fastfood-gigant McDonald's har forladt Rusland, hvilket har sat gang i en transformation, hvor den gyldne måge bliver til Vkusno & tochka - som kan oversættes til 'Lækkert og intet andet' eller 'Lækkert. Punktum'.

De første 50 Vkusno & tochka-restauranter åbnede i og omkring Moskva tidligere i juni, og åbningsdagen var en bragende succes.

- Den første dag solgte vi næsten 120.000 burgere.

- Vi har aldrig set en så stor daglig omsætning i hele den tid, McDonald's har haft forretning i Rusland, fortæller direktør Oleg Paroev til nyhedsbureauet Reuters.

Kunderne strømmede til, da Vkusno & tochka åbnede 12. juni. Foto: Ritzau Scanpix

Firmaet bag kæden har købt retten til at overtage cirka 700 McDonald's-restauranter. Målet er, at kæden skal have i omegnen af 1000 restauranter i Rusland i løbet af fire-fem år - det er 150 flere, end det samlede antal McDonald's-restauranter.

Udover navnet byder de nye restauranter også på nye burgere, farver, indpakning og logo.

En double cheeseburger fra Vkusno & tochka. Foto: Ritzau Scanpix

Mange af kædens leverandører er de samme, som McDonald's brugte, men det er aftalt, at opskrifterne skal ændres, så det ikke bliver en kopi.

Paroev er ligeledes på jagt efter en ny leverandør af læskedrikke, da Coca-Colas russiske lager er ved at være tømt, og der ikke kommer nye varer på hylderne.

En afløser for Big Mac er også ved at blive udviklet.

- Det er et stort tab for os.

- Det, at den (Big Mac, red.) ikke længere er på menuen, hjælper os ikke, siger Oleg Paroev.

Menuen hos Vkusno & tochka minder stadig en del om den, man finder hos McDonald's. Foto: Ritzau Scanpix

Cirka 150 tidligere McDonald's-restauranter er ikke en del af Vkusno & tochka-overtagelsen. De holder dog stadig åben og kan blandt andet findes på togstationer og i lufthavne.

- Det er et mysterium for mig, hvad de sælger der.

- Men jeg kan sige med sikkerhed, at det absolut ikke er det samme produkt eller ingredienser, som vi tidligere solgte hos McDonald's, siger Oleg Paroev, der tidligere har arbejdet for McDonald's i Rusland siden 2015.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tidligere dansk McDonald's-ejer afslører kædens største menu-fiasko. Få den og andre historier fra et langt liv med burgere her (+)