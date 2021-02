Har du også undret dig? Derfor koster en PS5 99.999 kroner

Efterspørgslen på Playstation 5, der udkom sidste november, er stadig tårnhøj.

Så høj, at butikkerne ikke har haft nok konsoller til de mange danskere, der vil have fat i en.

På Elgigantens hjemmeside er prisen på en ny Playstation 5 lige nu det helt vanvittige beløb 99.999 kroner.

Der er dog ikke tale om den reelle pris på konsollen, men et forsøg fra Elgiganten på at få solgt deres seneste læs af Playstation-konsoller på en alternativ måde.

I stedet for først til mølle-princippet trækker elektronikkæden lod blandt medlemmerne i butikkens medlemsklub om chancen for at få lov til at købe den nye spilkonsol til den oprindelige købspris.

'Vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan, for at de PS5 vi har tilgængelige, går til de mange danskere, der rent faktisk ønsker at gøre brug af konsollen og ikke blot har planer om at få fat i så mange konsoller som muligt, for derefter at sælge dem til overpris,' fortæller Casper Mortensen, ass. sales manager for Gaming & Computer hos Elgiganten, i en mail til Ekstra Bladet.

Det vækker begejstring hos mange af forbrugerne.

'God måde at gøre det retfærdigt på, så vi undgår scalpers,' lyder en af kommentarerne på Elgigantens Instagram-profil. Her har flere de seneste timer undret sig over den tårnhøje pris.

Til salg for overpris

På grund af begrænset udbud herhjemme har mange desperate købere været nødsaget til at søge på det sorte marked, hvis de vil have fat i konsollen.

Her har grådigere sælgere, der har været hurtige til at få fat på de få konsoller herhjemme, stået klar til at sælge Playstation 5'erne til overpriser.

Prisen på en ny Playstation 5 er 4199 kroner, men lige nu sælges der konsoller til over det dobbelte af markedsprisen på Den Blå Avis.