Havde sex i McDonald's-kø: - Fuldstændig upassende

Nu er også 71-årig mand dømt for at modtage en seksuel ydelse, mens han og en kvinde ventede på mad hos McDonald's

Da en 44-årig kvinde i midten af februar blev dømt for at 'udføre en seksuel handling' i en McDonald's-drive-through i New Zealand, meldte historien ikke noget om den mandlige modtager af ydelsen.

Men det gør den nu.

Tirsdag indrømmede den 71-årige fører af bilen, at han bevidst havde medvirket i en upassende handling på et offentligt sted, skriver New Zealand Herald.

Hændelsen fandt sted kort før klokken 20 i slutningen af oktober sidste år. Parret havde netop bestilt mad, som de ventede på, da manden modtog en seksuel handling.

'Handlingen blev udført med klart udsyn for offeret, som serverede maden,' står der i et resumé af hændelsen.

Mandens advokat sagde tirsdag, at hendes klient væmmedes ved sig selv og var meget flov over situationen.

Ifølge dommeren havde han også alle mulige grunde til at være flov over sig selv.

- Din opførsel denne aften var fuldstændig upassende, sagde Russell Walker.

Den 71-årige mand blev dømt til at betale 250 newzealandske dollars - svarende til 1100 kroner - til offeret for følelsesmæssige skader.

