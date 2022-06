Helt slut med Airbnb-fester

Under coronapandemien lukkede Airbnb ned for fester i deres lejeboliger. Nu bliver det til et permanent forbud

Det er ikke tilladt at holde fester, når du lejer en Airbnb-bolig.

Under coronapandemien indførte selskabet et midlertidigt forbud mod fester i lejeboligerne, og det forbud bliver nu gjort permanent, fordi det har vist sig at være så stor en succes.

Det oplyser Airbnb på selskabets hjemmeside.

Selskabet fortæller, at siden reglerne blev midlertidigt indført for knap to år siden, har selskabet oplevet en nedgang i anmeldelserne af fester med 44 procent, ligesom der har været overvældende positivt respons fra kunderne.

Sidste år blev over 6600 kunder suspenderet fra Airbnb, fordi de brød reglerne omkring ingen fester, oplyser selskabet.

Ekstra Bladet har i de seneste år beskrevet en række eksempler på danskere, der fik ødelagt deres lejligheder i forbindelse med fester, når de udlejede deres bolig via Airbnb.

Blandt andet fik tv-manden Thomas Heurlin ødelagt sit hjem, mens han var på ferie, ligesom Lukas Graham-trommeslager Mark 'Lovestick' Falgren også fik sit hjem raseret. Sidstnævnte episode fandt sted efter forbuddet trådte i kraft.

Værre gik det dog til i november 2019, da fem mennesker blev skudt og dræbt i forbindelse med en halloweenfest i Californien. Det fik dengang Airbnb til at slå ned mod såkaldte 'festhuse' på platformen, men nu går de altså permanent skridte videre.