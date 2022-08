Helt vildt: Nu udbetales 759 millioner lottokroner

Der bliver råd til både bøffer og rødvin af den helt dyre slags til hele Blåvand, når en anonym dansker i dag får sat svimlende 759.318.630 kroner ind på sin konto.

Den heldige person er ham eller hende, der i juli vandt danmarkshistoriens største lotterigevinst.

Vinderkuponen blev købt i Meny i Blåvand midt i højsæsonen. Inden vinderen meldte sig, var der derfor tvivl om, hvorvidt lotto-spilleren var dansker eller en turist på besøg ved vestkysten.

Efter nogle døgn henvendte den ualmindeligt heldige vinder sig, og det viste sig at være en dansker, der egentlig havde krøllet kuponen sammen og lagt den i en skuffe uden at tjekke vindertallene 1, 11, 17, 19, 33 og de såkaldte stjernetal 3 og 7.

Og i dag sker det så altså.

Pengene - over trekvart milliard skattefri kroner - bliver overført til vinderen.

En festdag

- Vi er altid glade for at udbetale gevinster til dem, der vinder i vores lotterier, så i dag er en festdag her hos Danske Spil. Vi har aldrig udbetalt så mange penge på én gang før, så det er også en historisk dag for os. Nu er det op til den heldige vinder af pengene at beslutte, hvad første skridt skal være på denne første dag i resten af livet som yderst velhavende, siger Malene Mølgaard, adm. direktør i Danske Lotteri Spil, som står bag Eurojackpot i Danmark, i en pressemeddelelse.

Siden vinderen blev fundet, har indehaveren af den værdifulde kupon modtaget rådgivning fra Danske Spils millionærrådgiver, som er statsautoriseret revisor og vant til at tale med vindere af store beløb om, hvordan man agerer i sådan en situation.

- Det er selvfølgelig livsomvæltende at vinde så mange penge. Det er derfor meget vigtigt for os at tage hånd om store vindere, så de får en god og tryg start på livet som millionærer - eller endda multimillionærer. Vi rådgiver dem om deres nye økonomiske situation, hvordan de får pengene til at række længst, og taler også med dem om de mere bløde emner, siger Malene Mølgaard og fortsætter:

- De fleste vindere vil gerne af med gæld og investere pengene fornuftigt, og det tilskynder vi dem til. Vi minder ofte også vinderne om, at det skal kunne mærkes, at de har vundet, og at der kan være luft til at gøre noget sjovt og unyttigt med noget af gevinsten, siger direktøren.

Præmieafgiften til staten på 134 millioner kroner har Danske Spil allerede betalt, inden vinderen i dag får ubetalt sin rekordgevinst.

