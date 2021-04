Hentet af politieskorte: Fødte i bilen

Sent tirsdag eftermiddag ringede en mand i panik til alarmcentralen.

Hans kone var nemlig gået i fødsel, og de havde brug for hjælp til at komme igennem trafikken til Roskilde Hospital. Derfor mødte politiet hurtigt op og hjalp parret gennem trafikken med politieskorte.

Og det var heldigt, de kunne hjælpe - lige ved ankomst kom en sygeplejerske nemlig styrtende ud, og den lille søn blev født lige dér i bilen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Satte hastigheden op

Politiet mødte parret på Køgevej i Roskilde, hvorfra de fik hjulpet dem det sidste stykke vej til hospitalet.

- Den nuværende far havde valgt at informere alarmcentralen om, at de måske satte hastigheden lidt op. Og da vi så havde en patruljebil i nærheden af ruten, kunne vi assistere familien de sidste halvanden til to kilometer.

- Det var først, da de nåede ind til en hel masse lyskryds lige ved motorvejen i Roskilde og så det sidste stykke gennem flere lyskryds i byen, at vi assisterede, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politis kommunikationsafdeling.

Kørte over for rødt

Netop lyskrydsene gjorde, at politiet kunne hjælpe.

- Det er jo helt klart, at når vi assisterer familien og kører forrest med de blå blink, så kan man jo godt komme hurtigere frem og komme over for rødt, så man ikke skal vente på, at lyskrydset skifter. Så på den måde har vi selvfølgelig været en del af, at familien kom hurtigt frem i tide, siger han.

Parret blev derefter forældre ude foran sygehuset - de nåede nemlig ikke ind ad døren, før deres søn blev født. Han kom derfor til verden i bilen.

- Det vil i hvert fald være et minde for livet, at barnet kom til verden på den måde, siger Martin Bjerregaard.

Hurtigt overstået

Selvom politiet sendte en patrulje til opgaven, så understreger Martin Bjerregaard, at det ikke var noget, der tog opmærksomhed fra andre opgaver.

- Det var en lidt anderledes politiopgave, som der lige var tid til at hjælpe med.

- Det var hurtigt at komme hen til familien og hurtigt overstået, så patruljen kunne komme videre på nye opgaver, så det er jo ikke noget, der rykker balancen i politiets responstid, siger han.