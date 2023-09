Her er Danmarks dyreste og billigste hus: Sådan er vurderingen

Der er millioner af kroner i forskel på, hvad vi danskeres boliger koster og bliver vurderet til at være værd.

Tirsdag kom Vurderingsstyrelsen endelig med de grund- og ejendomsvurderinger, som folk har ventet på i årevis, og som ligger til grund for, hvordan man bliver beskattet af at bo i egen bolig.

For ejeren af Danmarks dyreste hus, der i 2020 blev solgt i Vedbæk for 150 millioner kroner, er den nyeste vurdering ikke rar læsning.

Den tidligere ejendomsvurdering af villaen på 930 kvadratmeter nord for København lød på 33.500.000 kroner, mens grunden på 11.034 kvadratmeter blev vurderet til 17.565.400 kroner. Det fremgår af dingeo.dk.

Vild stigning

Ifølge de nye tal, der kan ses på vurderingsportalen.dk, er ejendomsvurderingen steget med mere end 13 millioner kroner. Helt præcis lyder den nye vurdering på 46.524.000 kroner.

Annonce:

Grundværdien er ligeledes steget adskillige millioner, og grunden er i dag vurderet til at have en værdi på 19.225.000 kroner.

Alt i alt betyder det, at den samlede boligskat i dag er på 569.919 kroner - små 50.000 kroner om måenden.

Du kan læse om den lyssky ejer af Danmarks dyreste hus her.

Under en kvart million

I den anden ende af skalaen ligger et hus på Lolland. Det er pt. det billigste hus, der er til salg i Danmark, og det faldefærdige håndværkertilbud kan erhverves for bare 50.000 kroner.

Trods den lave salgspris på huset, hvor den ene facade er faldet sammen, lyder vurderingen i dag på 223.000 kroner. Det er et mindre fald i vurdering, der tidligere lød på 280.000 kroner.

Ifølge Vurderingsstyrelsens beregner af boligskatten betyder det, at det koster 2.218 kroner årligt i boligskat at slå sig ned i Danmarks billigste hus, der er til salg lige nu.

Læs også: Se listen: Strandvejens ti vildeste handler og personerne bag