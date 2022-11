Her er Danmarks frækkeste by

Bor du i Græsted, er der god sandsynlighed for, at du har købt sexlegetøj i løbet af 2022

Måske har du som barn ved et uheld fundet din mors lommelygte-lignende massageapparat i natbordsskuffen. Eller måske er du stødt på fars klistrede magasiner i en hengemt kasse under sengen.

Men selvom vi gemmer voksenlegetøjet væk, bryster Danmark sig af at være et frisindet land.

Vi var den første nation til at frigive pornografien, og indholdet af de lukkede skuffer vidner også om, at vi er en befolkning med appetit på livet og den hjemlige hygge bag lukkede døre.

Men der findes ét sted i landet, hvor folk har større appetit end alle de andre.

Sexfaktor

Således kan det danske sexlegetøjsfirma Sinful nu berette, at beboerne i Græsted køber mest sexlegetøj målt mod resten af befolkningen.

Her er de ellevilde i varmen for at investere i penisringe, dildoer og buttplugs, viser tallene fra Sinful.

Græsteds såkaldte sexfaktor ligger på 2,77 - hvilket vil sige, at de køber 2,77 procent mere sexlegetøj end landsgennemsnittet.



Herefter kommer Aalborg med 2,29, Aakirkeby med 2,17, Skævinge med 2,08 og Rødby med 1,99.

Tallene er baseret på Sinfuls salgsdata og kommer forud for deres større årsopgørelse, der kommer i december, hvor de kommer til at afsløre de endelige resultater om, hvilke byer der blandt andet er de frækkeste, de kedeligste og mest kinky.

Atypiske Græsted

Ditte Jensen er Sexual Wellness Specialist, og hun fortæller, at Græsted adskiller sig fra det billede, hun ellers typisk ser tegne sig i forhold til danskernes sexlegetøjsvaner.

Det er selvsagt ikke til at sige, om der bor mange singlemænd i Græsted, men at masturbatorer og penisringe ligger i top to, overrasker hende.

- Det slog mig, for normalt er det produkter til kvinder, der sælger mest, fordi de køber til sig selv, og mænd køber til deres partnere, så det er lidt atypisk.

Hun hæfter sig også ved, at borgerne i Græsted er meget u-kinky.

- Top ti er meget mainstream. De køber meget det, vi ser helt generelt. De er meget normale, ikke engang noget bondage eller kink, der sniger sig ind på en tiendeplads.