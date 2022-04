Her er landets absolut billigste landejendomme

Det kan lade sig gøre at udleve drømmen om et landsted uden at skulle punge ud med millioner

Drømmen om at leve i ét med naturen og måske endda være selvforsynende kan ofte blive en dyr fornøjelse.

Landejendomme med plads til store armbevægelser er nemlig tit lig med mange nuller på til salg-skiltet, men det er dog muligt at finde ejendomme med priser, der kan få dig endnu tættere på at udleve bonderøvsdrømmen - uden at lænse din pengepung.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Om du skal være byens nye landmand, eller du blot ønsker mere plads til hjemmekontoret, er det her de billigste landejendomme på markedet lige nu - alle sammen til under en halv million kroner.

Se markedets tre billigste landejendomme herunder:

Tredjepladsen

Hvis du har mod på at smøge ærmerne op, så får du her 1,9 ha jord, masser af plads til boligen, diverse udhuse og maskinhuse at gøre godt med.

Det nedlagte landbrug ligger i naturen i udkanten af Terpet by i Nordjylland, og kan blive dit for 350.000 kroner.

Foto: Boliga.dk

Se ejendommen her

Andenpladsen

Er du vild med naturen omkring Lille Vildmose - Danmarks største højmose - så er det måske nu, at du skal gribe chancen for at bo på Kærvej 67.

Denne ejendom med tre længer ligger med udsigt til mosen, og de mange udhuse og den store grund giver dig masser af muligheder. Prisen for hele molevitten ligger ifølge Boliga.dk på 348.000 kroner.

Foto: RealMæglerne Hans Cortsen

Se ejendommen her

Den billigste

Den billigste landejendom udbudt til salg lige nu, finder du midt i naturen og nær vandet i Roslev ved Skive.

For blot 275.000 kroner kan du overtage de 116 kvadratmeter bolig og et stort udhus på over 250 kvadratmeter - og her er rig mulighed for at udleve dine gør-det-selv-projekter.

Foto: Villadsen Ejendomshandel

Se ejendommen her