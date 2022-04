Her er landets billigste hus

Hvis snakken ved en af de kommende påskefrokoster skulle falde på boligmarkedet og de høje priser, så kan du fortælle onkel Carsten og tante Oda, at man faktisk stadig kan blive husejer for ganske lidt

Det er nok de færreste, der vil mene, at det billigste hus på markedet, som lige er kommet til salg, er dyrt.

Du skal nemlig kun betale 79.000 kroner for det 71 kvadratmeter store håndværkertilbud i den lille by Brønden i Nordjylland, som netop er strøget ind som Danmarks billigste villaudbud.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Men så skal du også være forberedt på lidt af et renoveringsprojekt - hvis du slår til og køber huset. Ifølge salgsmaterialet hos Villadsen Ejendomshandel, ”må der påregnes indvendig istandsættelse, inden huset kan tages i brug”.

Der skal blandt andet en ny varmeforsyning til, ligesom der heller er nogen garanti for funktionen og lovligheden af elinstallationerne i huset.

Langt under prisgennemsnittet

Den beskedne udbudspris betyder, at du blot skal betale lidt mere end 1.100 kroner for hver kvadratmeter i den lille murstenstensvilla.

Det er ifølge Boliga.dk langt under kvadratmeterprisen på knap 16.600 kroner, som er landsgennemsnittet for de udbudte villaer og rækkehuse, der er til salg i øjeblikket.

Ret skal være ret; prisniveauet i Frederikshavn Kommune – hvor det billige hus ligger - er dog også noget lavere end landsgennemsnittet: Her kan du lige nu købe en gennemsnitlig kvadratmeter villa eller rækkehus for lige under 11.600 kroner.