Her er landets dyreste håndværkertilbud

Hvis man har mange millioner og hænderne skruet rigtigt på, kunne boligen på Frederiksberg været et bud

Håndværkertilbud er som regel de billigste boliger på markedet, hvor selv de, hvis boligbudget ikke bugner over af millioner, kan blive boligejer – hvis de da er klar på lidt af et renoveringsprojekt.

Men på Frederiksberg i hovedstaden kommer man sjældent billigt til kvadratmeterne; den mondæne københavnerkommune er ofte garant for landets højeste boligpriser - og det er da også netop her, at landets dyreste 'håndværkertilbud' lige er kommet til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Hvis det er dig, der skal smøge ærmerne op og bringe nyt liv til den 250 kvadratmeter store villa på Poul Møllers Vej i det eftertragtede boligområde lige ved Frederiksberg Have, skal du nemlig stille op med intet mindre end 27 millioner kroner for at få dit navn på skødet.

Villaen har næsten 150 år på bagen, og mange af de herskabelige detaljer kan stadig findes rundtomkring i hjemmets ti værelser, der dog 'skal sættes i stand fra A til Å', som den lokale mæglerbutik Edc Poul Erik Bech, Frederiksberg C skriver i boligens salgsmateriale.

Der er tæt på ingen villaer til salg på Frederiksberg; i skrivende stund er der kun ti, og netop det stærkt begrænsede udbud har presset boligpriserne helt i vejret:

Ifølge Boliga.dk ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris for de udbudte huse i Frederiksberg Kommune på lige omkring 91.000 kroner i øjeblikket – det absolut højeste prisniveau i Danmark, hvor landsgennemsnittet til sammenligning ligger på 16.000 kroner for en kvadratmeter villa til salg.

Håndværkertilbuddet ved Frederiksberg Have lægger sig dog også i front her; den milliondyre udbudspris kan nemlig omregnes til en kvadratmeterpris på mere end 107.000 kroner.

Frederiksberg er da også et af de steder, der i 2021 præsterede en af årets største villahandler, da en herskabelig 523 kvadratmeter stor villa på Lindevej blev solgt for 61,15 millioner kroner.