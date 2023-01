Her får du Danmarks bedste bøfsandwich

Danmarks bedste bøfsandwich bliver serveret hos Café Ella i Horsens.

Det har De Brune Riddere, en flok af nøje udvalgte og erfarne bøfsandwichentusiaster fra hele Danmark, netop offentliggjort i en pressemeddelelse.

'Når bøfsandwichen står der på bordet og damper med både ristede løg og ... flæskesvær på toppen, så luller de inciterende tanker betragteren hen imod en kulinarisk udgave af Marvin Gaye. I heard it through the gravy? Bøfsandwichual healing? Man ved det ikke helt, men det er svært ikke at blive opstemt, inden man har taget den første bid', udtaler formand for dommerpanelet Lasse H. Görlitz om vinderen.

Danmarks bedste bøfsandwich 2022. Pr-foto

Annonce:

'Sovsen er helt enkelt et kapitel for sig. Kokken laver en espagnole som grundsovs - men når ambitionerne er tårnhøje, så ville det jo være for nemt at stoppe der, ikke? Jo. Så hvad gør man så? Man laver en karamel med citron- og appelsinsaft som man kører espagnolen sammen med. Det kan lyde tungt, men det er det bare slet ikke. Det er her, de brune engle ikke bare synger skønsang, men kører den ind med fuldt kor på Bøfhemian Rhapsowich, inklusive gulvbas og baritonsax', lyder det videre.

Bøfsandwichen serveres med flæskesvær på toppen, hvilket er 'uden for kategori i bøfsandwichsammenhæng', men alligevel bliver kaldt en 'decideret genistreg'.

'Sværene er let røgede, hvilket komplementerer retten helt suverænt. Dertil er det røgede element også med til at skære lidt igennem alle de fede og fyldige smage fra den brune herlighed', står der i pressemeddelelsen.

Café Ella er en del af Horsens Kunstmuseum. Bøfsandwichen koster 165 kroner.

SE HER HVOR DU I HVERT FALD IKKE FÅR DANMARKS BEDSTE BURGER:

Tabe-burger: - Den er ikke værd at spise