Her kan du sove med spøgelser - hvis du tør!

Hvis man ved, hvor i Danmark man skal tage hen - og vel at mærke ikke er bange for spøgelser - er det muligt at få en overnatning ud over det sædvanlige

Når man nu ikke kan rejse til udlandet, kan man i stedet bruge sin ferie på at udforske Danmark.

Og har man brug for lidt ekstra spænding, kan man booke sig ind på et hotel eller kro, hvor der er chance eller risiko - alt efter ens temperament - for at blive forstyrret af et spøgelse.