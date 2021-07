Det kræver noget så sjældent som en vindetektiv, når man håndterer vin i den prisklasse, som de gør i et nordjysk vinfirma. En enkelt flaske koster typisk over 100.000 kroner

Flere og flere danskere vælger at sætte deres sparepenge i vin i stedet for aktier. På et lager udenfor Aalborg ligger vinporteføljer for en formue. Kom med til det sirligt indrettede og nøje tempererede vineldorado med egen detektiv her.