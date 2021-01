Historisk gods i flammer

Bjørnemose Gods fra år 1584 står mandag i flammer.

Det skriver B.T.

Der er ifølge avisen tale om hovedbygningen, der er gået i brand.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, at slukningsarbejdet snart kan afsluttes på stedet.

- Der pågår efterslukning på stedet i øjeblikket, og ingen mennesker eller dyr er i fare. Tagkonstruktionen er dog udbrændt, og der ser ud til at være store materielle skader, lyder det fra vagtchef Peter Vestergaard.

Han fortæller, at politiet i øjeblikket undersøger brandens årsag, og at det på nuværende tidspunkt er umuligt at sige, hvor længe det vil tage at klarlægge.

- Jeg har dog fået at vide, at beboerne selv er kommet ud. De bemærkede, at der var noget el, der slog fra, og så reagerede de. Ingen er kommet noget til, siger vagtchefen.

Ingen var i fare under slukningen. Foto: Local Eyes

Øjenvidner fortæller, at tagkonstruktionen er brændt ned, og at man kan se flammer i vinduerne i underetagen.

Angiveligt skulle der være seks brandbiler samt politi til stede, og man er i gang med at suge vand fra nærliggende å for at stoppe brannden.

På odin.dk kan man se, at Beredskab Fyn er rykket ud til en brand på en gård.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bjørnemose Gods, der ikke ønsker at udtale sig.