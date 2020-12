Hjemløs mand redder liv under voldsom brand

Den 53-årige Keith reddede seks hunde og ti katte under voldsom brand på et dyre-internat

Den 53-årige hjemløse mand Keith Walker blev dagens helt, da han for nylig i storbyen Atlanta i den amerikanske stat Georgia satte sit eget liv på spil for at redde seks hunde og 10 katte ud fra et dyreinternat under en voldsom brand.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Ejeren af dyreinternatet 'W-Underdogs', Gracie Hamlin, er dybt taknemmelig over, at Keith Walker den dag trådte i karakter og som en vaskeægte helt reddede 16 af dyreinternatets dyr.

Keith sidder her med sin elskede pitbull-hund Bravo. Foto: W-Underdogs.

Den dramatiske redningsaktion fandt sted den 18. december, hvor Keith Walker var på vej for at hente sin egen Pitbull-hund, der havde overnattet på stedet. Pludselig så Keith Walker, at dyreinternatet var i brand. Det var især fra køkkenet, at ilden bredte sig. Han styrtede derfor ind for at redde sin egen hund samt de andre dyr på internatet.

'Jeg var virkelig bange. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg frygtede at gå derind på grund af al den sorte røg. Men Gud placerede mig netop der, så jeg kunne redde dyrene, forklarer Keith Walker til CNN og tilføjer:

'Hvis du elsker en hund, kan du elske alle i verden. Min hund er min bedste ven. Og jeg ville ikke være her uden min hund. Så jeg vidste, at jeg også skulle redde alle de andre hunde og katte.

Her ses en hund på internatet. Det var fra disse bure Keith reddede alle hundene ud. Foto: W-Underdogs.

Selv om dyreinternatet ikke udbrændte totalt, er det stadig ifølge Gracie Hamlin ikke beboeligt for dyrene.

Da brandvæsenet ankom ville de ikke gå ind og redde dyrene. De ringede i stedet efter 'Animal Control'.

- Heldigvis var Keith allerede løbet ind, og han reddede mine hunde og katte en efter en, indtil de alle var i sikkerhed, fortæller Gracie Hamlin til CNN.

Hamlin kender i øvrigt Keith Walker fra tidligere. Han har været hjemløs, siden han var 13 år gammel. Hamlin havde i mange år ladet Keiths pitbull-hund ved navn Bravo sove hver nat i internatet.

Her ses det udbrændte køkken i internatet. Foto: W-Underdogs.