Hjerteskærende farvel: Verdenskendt gorilla døde i hans arme

Ndakasi, der blev verdenskendt efter at et billede med en parkbetjent gik viralt, blev 14 år

Bjerg-gorillaen Ndakasi er desværre død efter sygdom - 14 år gammel. Dermed havde den kun levet omkring halvdelen af sit liv, for den gennemsnitlige levetid for gorillaer er normalt omkring 35 år.

Ndakasi blev oprindeligt fundet af en dyrepasseren Andre Baumra, mens den hang fast på sin døde mor, der var blevet dræbt af en lokal milits.

Ndakasi - der er en hun-gorilla - blev efterfølgende opfostret i 'Virunga National Park' i Congo, og blev i 2019 verdenskendt, da hun poserede med en anden gorilla på et selfie taget af en parkbetjent.

Det skriver dailymail.co.uk

Det var dette billede af de to poserende gorillaer og parkbetjenten, der gik verden rundt. Foto: Virunga National Park

Det sjove billede blev til, da parkbetjenten, Mathieu Shamavu, inspicerede parken, og de to bjerg-gorillaer begyndte at imitere Shamavus bevægelser.

Han besluttede at tage et selfie med de to store dyr i baggrunden, hvor det ligner, at de helt bevidst poserer foran kameraet.

Stille død

Gorillaen havde gennem sit liv kæmpet med traumer og sygdom, og blev tidligere på året erklæret uhelbredeligt syg.

Det gik herefter hurtigt, og den kendte bjerg-gorilla døde i armene på Andre Baumra, som altså var den dyrepasser, der for 14 år siden reddede den lille unge.

- Det var en fornøjelse at få lov at støtte og hjælpe sådan et fantastisk væsen - især når man ved, hvilken skrækkelig oplevelse, Ndakasi oplevede i en meget ung alder, fortæller Andre Baumra og fortsætter:

- Jeg er stolt af at have haft Ndakasi som min ven. Jeg elskede hende som et barn, og hun bragte altid et smil frem på læben hos folk.

Ndakasi fik som lille kraftige traumer, og bjerg gorillaen blev aldrig sat ud i det fri, men levede et godt liv i Virunga National Park. Foto: Virunga National Park

Der er lige nu estimeret kun 1063 bjerg-gorillaer i verden.

Det er dog en stigning på hele 47%, hvis man sammenligner med 2007, hvor der kun var estimeret 720 af slagsen.