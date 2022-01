Hurtig handel: Danmarks billigste herregård solgt

Det var ikke første gang, at den herskabelige hovedgård, som tilbage i 1500-tallet fungerede som herregård for adlen, har været udbudt til salg, da den ramte markedet i oktober sidste år.

Tværtimod har den siden slutningen af nullerne været til salg i flere omgange, men denne gang var der jackpot: Den historiske ejendom i den lille sydjyske by Veerst, som senere er blevet omdannet til en præstegård, er nemlig blevet solgt.

Denne gang skulle der ikke mere end en måned til, før nogen slog til og købte den mere end 600 kvadratmeter store bolig, hvor en af de mest genkendelige danske konger, Christian IV, engang har overnattet.

Prisen blev der ikke pillet synderligt ved, for de nye ejere har fået nøglerne til de otte værelser, der tidligere har fungeret som bolig og erhverv for en designvirksomhed, for 4.930.000 kroner.

Det blev altså til et lille afslag på 65.000 kroner under den oprindelige udbudspris på 4.995.000 kroner, som den tidligere herregård kom til salg med i efteråret.

Flere herregårdshandler

Det er ikke den eneste herregårdshandel, som gik igennem i det jyske sidste år.

I Bramslev Bakker uden for Hobro med udsigt til Mariager Fjord blev herregårdshotellet Bramslevgaard nemlig solgt lige inden årsskiftet.

Da den historiske landejendom ramte markedet tilbage i februar sidste år, var det med en svimlende udbudspris på 35 millioner kroner, der dengang placerede den i toppen af det jyske boligmarked som det dyreste udbud, ifølge Boliga.dk.

Dog melder historien endnu ikke noget om, hvor tæt beløbet, som de nye ejere har betalt for at overtage hotellet med blandt andet 28 værelser, en restaurant, et wellnesscenter og tilhørende 67 hektar jord, er på udbudsprisen.

