Husker du Octomom? Nu er de teenagere

Historien gik verden rundt, da skanningen viste, at Natalie Suleman var gravid med intet mindre end otte børn i maven.

For det fik hun kaldenavnet 'Octomom', og det blev heftigt diskuteret, hvordan hun skulle kunne håndtere at være alenemor for så mange børn - især da hun i forvejen var mor til seks styks!

Men det tyder på, at Natalie Suleman har klaret sig. I hvert fald står hun nu foran den ultimative test, da hun skal overleve, at de otte børn nu er teenagere.

Det afslører hun selv på Instagram.

'Tillykke med de 13 år til Nariyah, Isaiah, Maliyah, Jeremiah, Noah, Josiah, Jonah, og Makai. I er alle ved at udvikle jer til at være nogle af de mest søde, ydmyge, taknemmelige og kærlige mennesker, jeg nogensinde har mødt, skriver hun blandt andet til billedet herunder:

'Jeg aner ikke, hvad jeg har gjort for at fortjene denne grænseløse lykke. Jeg elsker jer', fortsætter hun.

Ud af børneflokken på 14, der alle er kommet til verden efter kunstig befrugtning, er der en stor overvægt af drengebørn. Natalie har nemlig 10 sønner og fire døtre.

I kølvandet på den imponerende familieforøgelse kastede Natalie Suleman sig over blandt andet porno, hvor hun blandt andet vandt en pris for årets bedste 'celebrity sex tape' ved AVN Awards, og strip for at få økonomien til at hænge sammen.

Læs meget mere om, hvorfor hun forsvandt fra mediernes søgelys, og hvordan hun fandt modet til at stoppe som stripper. HER.