Husker du Skilte-Daniel? På jagt efter job igen

For seks år siden fik Daniel Jensen en idé.

Han manglede desperat et job og havde brug for at skaffe arbejdsgivernes opmærksomhed. Han stillede sig derfor op med et skilt ved en hovedvej i Frederikshavn.

På skiltet stod der 'Har du et job til mig?' sammen med Daniel Jensens telefonnummer.

Dengang bar det frugt, men nu leder Daniel Jensen efter job igen. Denne gang har han valgt at ty til mere moderne metoder.

Daniel Jensen havde held med at finde et job ved at tage alternative metoder i brug. Nu prøver han igen. Foto: René Schütze

Fyret som butikschef

Efter 'skilte-stuntet' fik Daniel Jensen hurtigt job i en fotobutik. Herefter rykkede han videre til Danish Outlet, hvor han endda blev butikschef i kædens afdeling i Frederikshavn.

Jobbet som butikschef fik dog en brat afslutning, da han fik en fyreseddel den dag, hvor butikken ellers var klar til byens store 'Open by Night'-arrangement. Den efterlod Daniel Jensen skuffet og vred.

Han fik efterfølgende et arbejde på et lager, men det blev i starten af sidste år ramt af nedskæringer. Siden da har Daniel Jensen været jobsøgende.



Jobsøgningen har været svær for Daniel Jensen på grund af corona, da det har været begrænset med jobopslag i Nordjylland. Det har derfor været et svært forløb for den 41-årige nordjyde og hans kone, Pernille, og deres to børn, fortæller han.

- Det har jo været hårdt. Man bliver jo ærgerlig og sur. Jeg tænker: ’hvorfor kan jeg ikke?’ og ’hvad er der galt?’. Det påvirker en, når man ikke har noget at stå op til. Jeg har været meget irritabel, når jeg bare har gået rundt derhjemme, siger han til Ekstra Bladet.

Daniel Jensen vil gerne have et job, men så lover han at kvittere med kage. Foto: René Schütze

Video på Facebook

For at bringe jobsøgningen til ende har Daniel Jensen derfor fået en ny idé.

Han har delt en video på Facebook, hvori han beder folk om at kontakte ham, hvis de har et job - til gengæld lover han at kvittere med kage til jobsamtalen.

- Ansøgningsvideo er meget, meget bedre end en normal ansøgning. Jeg har set, at mange beder om en præsentationsvideo i deres jobopslag, så jeg tænkte, at jeg kunne komme dem i forkøbet. Jeg er optimistisk på fremtiden.

Hvis videoen ikke virker, så tænker Daniel Jensen at se på andre alternative idéer.

- Der var en, der spurgte, om jeg ikke skulle hoppe ud i faldskærm. Så kunne jeg lande på kommunens parkeringsplads. Jeg tror ikke, at det lige ender med det, men det var da en meget god idé.