Hvad fanden foregår der?

Har du endnu ikke sommerferien helt på plads, så bør du måske overveje en enkelt overnatning eller to i det smukke Schweiz.

Her er nemlig netop åbnet fire hotel-suiter i og omkring Saillon, Valais, ved foden af Alperne indeholdende blot en dobbeltseng og et natbord.

Men det er mere det, værelserne ikke tilbyder, som springer i øjnene. For privatliv får du ikke meget af, da suiterne hverken byder på vægge eller loft.

Så det kan ikke udelukkes, at din nattesøvn bliver forstyrret - specielt hvis du booker anti-idyl-suiten, der er placeret klos op ad en tankstation.

Mere idyllisk bliver det i The Bayout-suiten, som stadig byder på udsigt til byen og endda kirkeklokkevækning.

Kirkeklokkerne skal nok dig ud af fjerene, så du ikke klatter ferien væk i The Bayart-suiten. Foto: Ritzau Scanpix

Nyd sommerferien som en idyllisk bjergskråning ved schweiziske Saillon. Foto: Ritzau Scanpix

Efter en dårlig nats søvn er det tid til at rede sengen. Foto: ritzau Scanpix

Og er du til fred og ro kan du overveje at trække endnu længere væk til Vineyard-suiten og Farinet-suiten som begge er placeret blandt et endeløst antal drueranker.

Hvis du er heldig, bydes der på rødvin til morgenmad i vingårds-suiten. Foto: Ritzau Scanpix

Frank og Patrik Riklin er hoppet under dynen. I forgrunden ses hotelejer Daniel Charbonnier, som har været med til at udvikle idéen. Foto: Ritzau Scanpix

Bag det særprægede hotel-koncept står de to schweiziske kunstnere Frank og Patrik Riklin, og der er en mening med galskaben, da tvillingebrødrene forsøger at sætte fokus på den skrøbelige forfatning, verden befinder sig i netop nu.

- Det er ikke meningen, man skal sove.

- Det, der er vigtigt, er, at reflektere over den nuværende verdenssituation. At bo her er en erklæring om behovet for presserende ændringer i samfundet, siger Frank Riklin til Reuters.

Frank og Patrik Riklin poserer ved den anti-idylliske tankstations-suite. Foto: Ritzau Scanpix

Så når gæsterne alligevel ikke kan sove, opfordres de til tænke over emner som klimaforandringer, krig og menneskehedens endeløse søgen efter perfektion og den skade, det forårsager vores planet.

- Vi er nødt til at reagere,

- Hvis vi fortsætter i samme retning som i dag, ender vi måske med flere anti-idylliske steder end idylliske, siger Patrik Riklin.

Kunstnerne har døbt hele projektet Null-Stern-Hotel - Nul-stjernet-hotel. Der kan bookes overnatning fra 1. juli til 18. september. En overnatning koster 325 schweizerfranc svarende til knap 2400 kroner.

Prisen inkluderer en butler, velkomstdrink, økologisk tapas, lokalt morgenbrød med friskpresset juice OG en reservation på det 'rigtige' Hôtel des Bains de Saillon, hvis nu det schweiziske sommervejr skulle minde om det danske.

Du kan læse mere om værelserne her.

