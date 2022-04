Hvad fanden sker der for betjeningen?

7-Elevens første danske butik uden personale er netop åbnet i Københavns Lufthavn.

Der er i første omgang tale om en testbutik, hvor conveniencekæden afsøger nye måder at drive forretning på.

'Konceptet er et tillæg til den eksisterende forretning, og som en af de førende convenience-aktører ligger det os på sinde, at vi hele tiden skal tænke i nye måder at drive virksomheden på, og hvordan vi betjener og servicerer vores kunder bedst muligt,' udtaler Jesper Østergaard, administrerende direktør i 7-Eleven Danmark, i en pressemeddelelse.

Butikken uden betjening er tiltænkt lokationer, hvor der ikke er kundetrafik eller plads nok til at etablere en regulær, bemandet 7-Eleven.

'En almindelig salgsautomat kan ikke altid dække behovet i området, men der er på den anden side ikke passagerer nok helt ude ved gatene til at understøtte en 'almindelig' bemandet 7-Eleven butik. Derfor synes vi, det er interessant og relevant at teste konceptet i lufthavnen,' udtaler Jesper Østergaard.

Du kan blandt andet købe mad, bagværk, varme og kolde drikke samt konfekture i den ubemandede butik. Pr-foto

7-Eleven Go i Københavns Lufthavn er placeret efter sikkerhedskontrollen, har 200 varenumre på 25 kvadratmeter og plads til tre kunder ad gangen.

Når du går ind i butikken, tjekker du ind via en app eller med et betalingskort. Når du tager varer ned fra hylderne, følger kameraer og vægte med og registrerer dine valg - også hvis du skulle fortryde og lægge dem tilbage. Herefter tjekker du ud med app eller betalingskort. Betalingen sker automatisk, når du forlader butikken.

Konkurrenten Nærkøb Express åbnede sin første ubemandede butik ved Faxe i starten af februar.