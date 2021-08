I svime over Lidl-sko: - Det er genialt

Butikskæden Lidl udkom i går med 'The Lidl collection' i Danmark. Kollektionen består af sneakers, badesandaler, strømper og indkøbsnet.

Allerede nu har mange Lidl-butikker - især i storbyerne - udsolgt af den nye kollektion, og man skal være hurtig, hvis man skal have fat i nogle af produkterne.

Galt eller genialt?

Ekstra Bladets modeekspert, Jim Lyngvild, kalder 'The Lidl collection' for vanvittig genial.

- Lidl rammer den lige i røven. Der er ikke nogen kendt designer, der skal have credit for det her. Det er bare Lidl.

Modeeksperten mener også, at Lidl rammer en bestemt mode med den nye kollektion.

- Den her trend, der hedder 'normcore', rammer Lidl til perfektion. Mange unge er begyndt at gå tøj, der ikke nødvendigvis er lavet af et kendt mærke, og derfor er den her kollektion fra Lidl skræddersyet til dem, lyder det fra Lyngvild,

Flere kollektioner på vej

Lidls indkøbsdirektør, Rasmus Pape, afviser ikke, at der kan være flere kollektioner på vej.

- Vi kan godt lide at overraske i Lidl og udfordre den generelle opfattelse af, hvad en dagligvarebutik er og kan have på hylderne. Derfor kan det godt tænkes, at der kommer flere kollektioner.

Rasmus Pape er ikke overrasket over, at kollektionen er blevet så populær, men han er stadig meget glad for modtagelsen.

- Vi havde forventet, at produkterne ville sælge godt, og det gør de også. Og vi er glade for, at danskerne har taget så godt imod kollektionen.

Går man ind på Den Blå Avis og skriver 'Lidl' i søgefeltet, er det da også tydeligt, hvor populært fodtøjet er blevet på kort tid.

Her vælter det nemlig frem med salgsannoncer af de forskellige produkter. Skoene koster kun 111 kr. i butikken, men flere lykkeriddere har sat dem til salg for op til 1500 kr.