Ikonisk butik lukker efter 152 år

For intet mindre end 152 år siden åbnede pelsforretningen Birger Christensen på Strøget i København for første gang, og siden har forretningen fået ikonisk status.

Men efter alle de år er det nu slut, og butikken er snart fortid.

Jesper Birger Christensen, der er fjerde generation i det kendte modehus, oplyser nemlig til Børsen, at butikken på Østergade i indre København lukker, og at det samtidig er helt slut med at sælge pels.

I stedet vil de nu fokusere på modehusets to andre brands, Remain og Rotate, lyder meldingen.

- Det er klart, at det for mig har været en følelsesladet beslutning. Jeg er jo opvokset med pels, håndværket omkring det og butikken. Og jeg elsker pels. Det var også det, der gjorde Birger Christensen kendt internationalt. Men tiderne ændrer sig, og så må vi følge med, fortæller Jens Birger Christensen til Børsen.

Det er slut med at købe pels eller noget andet i den ikoniske butik. Foto: Sisse Dupont/Ritzau Scanpix

Jesper Birger Christensen fortæller ligeledes, at beslutningen har været under opsejling længe, og at de siden 2016 har vidst, at de var på vej imod en lukning.