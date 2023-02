Ikonisk hotel begæret konkurs

Det er ikke gode tider for et af de mest ikoniske hoteller ved Roskilde Fjord.

Hotel Søfryd i Jyllinge er nemlig begæret konkurs. Det skriver sn.dk.

Mediet beretter, at Retten i Roskilde tirsdag 14. februar har taget det ikoniske hotel under konkursbehandling.

sn.dk har forsøgt at få hotellets direktør, Martin P. Kraunsøe, i tale, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Ifølge mediet har de også forsøgt at komme igennem til hotellet, men her lyder beskeden, at de holder lukket i denne uge og forventer at åbne igen mandag 27. februar.

Ekstra Bladet har ligeledes ringet til Hotel Søfryd i Jyllinge, hvor vi har fået samme besked via telefonsvareren.

Martin P. Kraunsøe overtog Hotel Søfryd tilbage i september 2018 sammen med Anders Thrysøe, der stoppede som direktør i selskabet i oktober 2022.

sn.dk skriver, at hotellet i foråret 2021 også var i økonomiske problemer. Her blev selskabet anmodet opløst. Denne anmodning endte dog med at blive trukket tilbage.