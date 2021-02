Ikonisk skilt ændret

Fra Hollywood til Hollyboob.

Det ikoniske Hollywood-skilt er blevet ændret, og det har sendt en aktivistgruppe en tur på politistationen, selvom det angiveligt er sket i den gode sags tjeneste.

Det skriver TMZ, der kan fortælle, at modellen Julia Rose er blandt de anholdte, ligesom de har video af modellen, der bliver ført væk af politiet.

Ifølge TMZ og NBC er i alt seks personer blevet anholdt for ændringen af skiltet, der skete i går mandag. Deraf fem mænd.

Årsagen til ændringen skulle være et ønske om at sætte fokus på brystkræft, men de er i stedet blevet sigtet for ulovlig indtrængen. Politiet i Los Angeles oplyser til NBC, at der 'ikke er gjort permanent skade på skiltet'.

Det er ikke første gang, at Julia Rose gør opmærksom på sig selv. I 2019 blev hun bandlyst fra den amerikanske baseballliga, MLB, da hun sammen med en veninde flashede bryster under en kamp. Her handlede det ifølge kvinderne om at gøre opmærksom på brystkræft, det hykleriske i, at mænd må vise bar overkrop, men kvinder ikke må – og såmænd at gøre opmærksom på dem selv.

Se Julia Rose blive ført bort herunder: