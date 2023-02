Ikonisk spil kritiseret efter ny opdatering: 'Det er gået for vidt!'

Man kan myrde, knalde og stjæle. Men det er muligheden for transkønnede figurer i 'The Sims', der nu har gjort folk rasende

I 23 år har man i 'The Sims'-spillene kunne simulere det levede menneskeliv med alt, hvad det indebærer af uddannelse, karriere og familiestifelse.

Med årene er flere og flere muligheder og funktioner kommet til. Og nu har en ny opdatering givet spillerne mulighed for i endnu højere grad at personliggøre deres simmere.

Nærmere bestemt har man nu fået mulighed for at give sine 'simmere' brystoperationsar, hvis man har en figur, der er transkønnet, som har fået fjernet brysterne.

Ligeledes kan man give sine 'simmere' såkaldte binders, der bruges til at udflade brystkassen, hvis denne er non-binær eller bare har lyst til at være flad over brystet.

Men det er ikke alle, der synes om de nye, valgfri muligheder.

'Lige som jeg ellers overvejede at købe spillet til min syvårige datter. Det kommer ikke til at ske, lol', skriver en bruger på Twitter.

'Nej tak! Det er gået for vidt!', lyder det fra en anden, mens en tredje kalder på et boykot.

'Der er brug for et fokuseret boykot af det her spil. Omgående!'

Hyldes af transkønnede

I spillet har man i årevis kunnet dyrke sex, få en karriere som kriminel og drukne sine 'simmere'. Men det er altså den valgfri mulighed for at personliggøre sine små spilfigurer, der nu har krænket folk.

Der er dog også dem, der byder opdateringen velkommen.

'Nu får jeg endelig mig selv at se i spillet!', lyder det fra en glad Twitter-bruger, der bliver fulgt op af flere.

'Operationsar og binders? Det er så cool! Jeg er så glad for, at der kommer mere repræsentation i spillet'.

Opdateringen kommer også med blandt andet høreapperater og blodsukkermålere, for dem som bruger den slags. Men det har øjensynligt ikke hidset nogen op.

'Jeg har kigget på min 'simmer' med et høreapperat i cirka en time. For jeg troede aldrig, dagen ville komme, hvor jeg ville have mulighed for at se mig selv repræsenteret i 'The Sims', men jeg er så glad for, den endelig er kommet'.

Det første 'The Sims'-spil udkom i 2000, og der er i alt udkommet fire hovedspil i serien med adskillige udvidelsespakker til hver udgivelse.