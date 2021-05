Ikonisk video fjernes fra YouTube

Charlie vil for sidste gang bide sin bror i fingeren.

Den verdensberømte video af to brødre fra Storbritannien, hvor den ene bider den anden i fingeren, er blevet solgt for et svimlende millionbeløb.

Videoen, der i skrivende stund har over 833 millioner visninger på YouTube, bliver nu fjernet, efter familien bag filmen har valgt at sælge rettighederne.

Ifølge CNN blev videoen auktioneret som et såkaldt NFT - non-fungible token på 760.000 dollars, hvilket svarer til 4.628.020 danske kroner.

Unik mulighed

Ved en non-fungible token bliver videoen unik og uerstattelig, og det er også derfor, at familien har valgt denne aktionsmetode.

- Det kan være alt afgørende for, at de (børnene. red.,) får billigere studielån, bedre lånemuligheder og ikke behøver at få et barjob, siger faren Howard Davies-Carr til Time.

- Av! Charlie det gjorde virkelig ondt. Charlie du bed mig, er en sætning, der er kendt verden over efter videoen af de to brødre gik viralt.

Den 55 sekunders korte video, der blev bragt i 2007, er blandt de mest sete på YouTube.

Videoen skulle oprindeligt været fjernet efter aktionen 23. maj. Men i dag, anden pinsedag, er det stadigvæk muligt at se den ikoniske video.

Men du skal være hurtig, snart er den væk.