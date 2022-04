Influencer anmeldt: Må ikke vise tatoveringer

En influencer har overtrådt et nyt forbud om reklame for produkter uegnede for børn

Som influencer kan det være svært at følge med i alt det, man må og ikke må på de sociale medier.

Det har en person i hvert fald fundet ud, efter personen har delt en reklame for tatoveringer på sin profil.

Det må man nemlig ikke, hvis en 'ikke ubetydelig del' af ens følgere er under 18.

Influenceren kan derfor se frem til en bøde for sin reklame.

Det skriver forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

'En influent har overtrådt det nye strafbelagte forbud mod at omtale, vise billeder af eller henvise til produkter, der er uegnede for børn og unge, i markedsføring til denne målgruppe. Influenten reklamerede for en tatovør på sin Instagram-profil, der også havde følgere under 18 år', lyder det.

En betydelig del

Siden 1. januar 2022 har det kostet en bøde, hvis man som influencer henviser til produkter, der er uegnede for børn.

Selvom influenceren havde markeret sit opslag om tatoveringerne for 'mine følgere over 18', holder den altså ikke.

12 procent af influencerens følgere var nemlig folk under 18 år.

'Reklameopslaget var rettet mod børn og unge i lovens forstand, da 12 procent udgør en ikke ubetydelig del af influentens følgere, og da disse følgere kunne se reklameopslaget, selvom influenten havde skrevet i opslaget, at det var for følgere over 18 år. Efterfølgende har influenten lagt et aldersfilter på sine opslag om tatoveringer, så de ikke længere er synlige for børn og unge', lyder det.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

- Forbuddet er indført, fordi børn og unge ikke skal fristes af produkter, der kan skade dem fysisk eller mentalt. Som udgangspunkt skal influenter forhindre, at børn og unge under 18 år kan se influenternes opslag om produkter, der er uegnede for dem, f.eks.ved at anvende et aldersfilter.