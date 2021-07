Influencers ramt af ny lov: Skal fortælle om redigering af billeder

Det kan ændre livet på de sociale medier, hvis alle influencers skal fortælle deres følgere, når de har redigeret deres billeder.

Men til at starte med er det altså kun i Norge, at loven er vedtaget.

Det norske storting har valgt at gennemføre en lov om, at influencere skal markere deres opslag på sociale medier, hvis de har ændret kropsform, størrelse eller hud ved retouchering eller anden redigering.

For nu af vil man derfor som følger kunne se, hvis der er blevet brugt hjælpemidler til større læber, ren hud eller fladere mave.

Den norske familieminister har udtalt, at man har vedtaget loven for at gøre op med det 'kropspres', der findes blandt unge.

- Vi ved, at mange føler et kropspres og kæmper selvtilliden. De får uopnåelige idealer via sociale medier og tv. Det konstante pres er vi optaget af skal gøre mindst muligt.

Byder loven velkommen

Loven kommer til at have inflydelse på sponsorerede indlæg på Instagram, TikTok, Snapchat eller Facebook.

Ifølge flere norske medier er influencerne glade for den nye lov, og de håber, det kommer til at gælde alle opslag og ikke kun de kommercielle.

I Danmark findes loven ikke endnu, men influencers er påkrævet at anføre reklame på deres kommercielle opslag i forbindelse med den danske markedsføringslov.