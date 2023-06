Ingen Michelin-stjerne: 'Det er en joke'

Danske restaurant Koan rydder overskrifter i madmagasiner verden over, efter de er gået fra nul til to michelinstjerner på kun fire måneder.

- Det er så fucking vildt, det her. Jeg har aldrig set noget lignende. Overalt kæmper kokke for det her i årtier, mens de gjorde det på måneder, siger Ekstra Bladets madekspert og huskok Casper Sobczyk om Koans michelintriumf.

I alt er der kommet seks nye danske restauranter på michelinkortet, mens kun Kiin Kiin og Kokkeriet fra København mister stjernerne.

Kristian Baumann åbnede den koreanske restaurant Koan på Langelinie i starten af 2023. I dag modtog han hele to michelinstjerner. Foto: Ritzau Scanpix

Casper Sobczyk mener dog, at flere danske restauranter er blevet overset af michelinkomiteen.

- Det er vildt, at Falsled Kro på Fyn ikke har fået en stjerne. For mig og resten af kokkebranchen er de selvskrevet til en stjerne.

Og så er der københavnske Mielcke & Hurtigkarl, som er udsat for en decideret joke, mener Sobczyk.

- Der er en forbandelse over dem, for det er det bedste sted at spise i København. Det må være så frustrerende for dem, for de fortjener det, siger han og fortsætter:

- Det ville chokere mindre, at Jensens Bøfhus får tre-stjerner, end at Mielcke & Hurtigkarl får den ene - eller måske endda de to - de skulle have haft for længe siden.

Fokus på miljø

At flere restauranter er blevet snydt for en michelinstjerne, skyldes ifølge Casper Sobzcyk to ting.

Det første er, at Danmark nu har hele 32 restauranter med mindst én stjerne.

- Hvis de uddelte fair og til alle dem, der fortjener det, ville det udvande konceptet om eksklusivitet. Der ville lyde et ramaskrig, hvis danskerne løb med for meget.

Det andet er, at michelinguiden ifølge Capa-kokken har ændret fokus og tilsyneladende ser på restauranternes miljøbelastning.

- De har fokuseret enormt meget på den grønne omstilling de seneste år. Det virker som om, det er en fordel, hvis man bruger klimavenlig mad fra nærområdet, konkluderer Sobczyk.

