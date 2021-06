Ingen troede det var muligt

Richard Scott Willams Hutchinson blev født 131 dage for tidligt, og lægerne mente ikke, at han ville overleve. Han har nu fejret sin et-års fødselsdag imod alle odds

Richard Scott Willams Hutchinson blev født fem måneder for tidligt, og lægerne mente ikke, at den lille dreng havde nogen chance for at klare den.

Men Richard har nu fejret sin første fødselsdag efter at være givet nul procent chance for at overleve. Han derfor i Guinness' rekordbog blevet udnævnt til 'Verdens mest for tidligt-fødte baby'.

Hans mor gennemgik nogle medicinske komplikationer, der var skyld i den alt for tidligere fødsel.

Richard vejede 340 gram, da han blev født og var så lille, at han kunne være i en håndflade.

Richard brugte de første seks måneder af sit liv på hospitalet, før hans forældre kunne tage ham med hjem. Foto: Privatfoto

Han blev født midt under coronapandemien, og det var derfor ikke tilladt for forældrene, Rick og Betch Hutchinson, at opholde sig på hospitalet over natten. Hver dag måtte de tage fra deres hjem i Wisconsin til Minneapolis for at besøge deres lille søn.

I december 2020, efter at have brugt de første seks måneder af sit liv på hospitalet, kunne Richard endelig tage med sine forældre hjem. Og 5. juni i år kunne han så fejre sin et-års fødselsdag.

Ifølge lægen Stacy Kern var det slet ikke til at forstå, da hun efter et halvt år kunne udskrive Richard fra hospitalet.

- Jeg kunne slet ikke forstå, at det var den samme lille dreng, som kunne ligge i min håndflade med en hud så gennemsigtig, at jeg kunne se hvert et ribben og åre i hans lille krop, siger hun til Guinness rekorder.