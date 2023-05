Irmaflise skal fjernes

Mandag aften har Miljø- og Trafikudvalget i Frederiksberg Kommune taget stilling til, hvad der skal ske med Irma-mosaiken, der nu i to uger har været cementeret i Frederiksberg Allés ''Walk of Fame''.

Og det er endt med, at den omtalte flise nu skal fjernes fra Frederiksberg Allé, oplyser formanden i udvalget, Jan E. Jørgensen (V), til TV 2 Kosmopol.

Dog skal flisen bevares, og politikerne skal derfor finde en ny placering til Irmapigen.

- Det endte med, at vi traf beslutning om at bevare flisen, og at den skal være i byrummet. Men det skal været et sted, hvor den ikke bliver ødelagt, og et sted hvor man ikke tramper på den. Det skal også være muligt at beskytte den med noget silikone eller lignende, siger Jan E. Jørgensen.

Hvor den berømte flise skal have sit nye hjem, vides dog endnu ikke, men sikkert er det altså, at det ikke bliver på Frederiksberg Allé, hvor der i forvejen er prydet med de såkaldte teaterfliser.

- Vi vil ikke have den liggende, hvor den ligger nu, da det er her vi har vores teaterfliser. Men hvor det i så fald bliver, skal forvaltningen nu se på. Det kunne eksempelvis være ved en Irmabutik, der er lukket, og den kan sagtens stadig ligge på et fortov, siger Jan E. Jørgensen.