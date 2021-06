Is-producent skovler penge ind

2020 var et godt år for den danske isproducent Premier Is, der også står bag Hjem Is.

Der blev brugt mere tid derhjemme, og det har løftet salget af is, der bliver leveret til døren.

Premier Is, der er landets største isproducent, solgte sidste år for 492 millioner kroner. Det er en stigning fra 428 millioner kroner året før.

Det højere salg har medvirket til, at overskuddet lander på 26 millioner kroner, hvilket er det højeste i virksomhedens historie, der strækker sig tilbage til 1933.

Det er samtidig en væsentlig forbedring fra 2019, hvor selskabet fik et minus på 5,7 millioner kroner.

- Covid-19-pandemien har ramt os i en del af forretningen, hvor vores on-trade-salg (restauranter og caféer, red.) og kiosker har været lukket ned, siger Kim Gade Pedersen, der er administrerende direktør i Premier Is.

- Samtidig har det hjulpet os i en anden del af butikken, hvor e-handel er eksploderet på grund af hjemmearbejde og hjemmeskoling.

- Det har været særligt positivt for Hjem Is, hvor varer kan blive leveret hjem til døren, siger han i en pressemeddelelse.

Ud over det højere salg er resultatet også hjulpet af, at isproducenten har skåret i sine omkostninger i produktionen.

- Vi er lykkedes med at skære virksomheden til og tilpasse kapaciteten til salget og vores kundegrundlag. Det betyder, at vi har omlagt måden, vi arbejder på, så vi har en mere effektiv produktion, siger Kim Gade Petersen.

