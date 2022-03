Iskold krig: McDonald's sagsøgt for milliarder

Amerikansk reparatør af softicemaskiner sagsøger burger-giganten for 6,1 milliarder kroner

Den amerikanske tech-virksomhed Kytch, som har opfundet et diagnosticerings-værktøj, der kan hjælpe McDonald's-medarbejdere med selv at reparere softicemaskinen, sagsøger nu burgerkæden for 900 millioner dollars - svarende til 6,1 milliarder kroner.

Anklagen lyder, at McDonald's har ødelagt Kytch-eventyret ved at sende mails til sine franchisetagere, hvor de advarer imod Kytch-produktet, som ved brug både skulle ophæve softicemaskinens garanti, opsnappe fortrolige oplysninger, være en sikkerhedstrussel og forårsage personskade.

Det skriver Business Insider.

I en udtalelse til mediet oplyser grundlæggerne af Kytch, at McDonald's har 'ødelagt' deres forretning.

'I tæt samarbejde med med sin softicemaskine-leverandør, Taylor Company, spredte McDonald's falske oplysninger om vores virksomhed for at drive os ud af markedet og sende pengene i egne lommer', skriver Kytch-grundlæggerne Melissa Nelson og Jeremy O'Sullivan.

Der er iskold luft mellem Kytch og Mcdonald's. Foto: AP / Ritzau Scanpix

McDonald's kalder anklagerne for 'falske'.

De indrømmer dog at have sendt advarsler ud til franchisetagere, da de opdagede, at det uautoriserede Kytch-produkt blev brugt, fordi det ikke lever op til de strenge sikkerhedskrav, som burgerkæden opererer med.

I en udtalelse til Business Insider skriver McDonald's, at de skylder kunder, medarbejdere og franchisetagere at opretholde deres 'strenge sikkerhedsstandarder og samarbejde med fuldt autoriserede leverandører i den henseende'.

Ifølge hjemmesiden McBroken.com er softicemaskinen lige nu lukket ned hos godt 10 procent af de i alt 13.000 McDonald's-restauranter i USA.

'McDonald's har ikke formået at forbedre maskinerne nævneværdigt, og fastfood-giganten har endda givet Taylor eksklusive rettigheder til at levere køkkenmaskiner til mere end 13.000 restauranter i USA.'

'Denne aftale genererer millioner af dollars i indtægter til Taylor og dets netværk af franchisedistributører,' skriver Kytch i anklageskriftet.

Retten til reparation

Fri adgang til reparation er generelt en varm kartoffel i USA, hvor store virksomheder beskyldes for at skabe monopol på reparationer til ulempe for forbrugerne.

Det fik i juli 2021 præsident Joe Biden til at udstede et dekret rettet mod 'mobiltelefonproducenter og andre, der blokerer for uafhængige værksteder' og begrænser tredjeparts-reparationer, 'hvilket gør reparationer mere kostbare og tidskrævende, f.eks. ved at begrænse distributionen af reservedele, diagnostik og værktøjer'.

