Iskoldt gys og brændevin

Sommer, sol og musik. Sådan tænker de fleste nok, når de hører ordet ’festival’. Men ved 'Bagenkop Vinterbaderfestival' er sommer og sol skiftet ud med kolde gys, brændevin og en tur i saunaen. Musikken beholder de dog stadig.

- Vi starter dagen med blid opvarmning til noget musik, og så er det ellers ned i det dejlige, smukke og friske hav. Og så skifter man mellem at hoppe i vandet og saunaen flere gange om dagen, fortæller Cecilia Vanman, der er medarrangør af festivalen.

Solens stråler tittede frem over vinterbaderne søndag. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Vi har nogle fantastiske forhold for vinterbadning hernede, som vi synes andre også skulle have muligheden for at nyde godt af, siger Cecilia Vanman. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Over al forventning

Cecilia Vanman lægger da heller ikke skjul på begejstringen, da hun taler med Ekstra Bladet.

- Vi er fuldstændig overvældede og vildt glade for den kæmpe store tilslutning, der har været. Vi troede måske, at der kun ville komme 50 mennesker. Men der endte med at komme over 140!

Det er op til den enkelte, om man bader med eller uden badetøj. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg vil beskrive gæsterne som livsnydere. Der er bare et eller helt vildt skønt ved at være en hel flok mennesker, der vandrer ned af en strand sammen og kaster sig i de blå bølger.

Stemningen var høj i bølgerne ud for Langelands sydligste by. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

Festivalens gæster kommer fra nær og fjern. Helt fra Frederiksberg til Thisted. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Efter dagens første dukkert, er det blevet tid til en tur i sauna. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Efter det kolde dyp er det tid til en lille skarp. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

Missede man dette års kolde gys, får man chancen igen næste år. Festivalen har nemlig planer om at vende tilbage igen allerede i februar 2024.