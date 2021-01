Jacob tjente 4000 kroner på at kigge ind i væggen

Coronaepidemien har sat mange danske virksomheder under et gevaldigt økonomisk pres. Men mens restauranter, hoteller og rejsebranchen har trange kår, er der andre, der tjener mere end nogensinde under de nuværende forhold.

Én af dem er 19-årige Jacob Krull, bedre kendt under navnet 'JaxStyle', som han går under på Twitch og YouTube.

Jacob streamer fuldtid på Twitch og er desuden en populær youtuber, og da regeringen lukkede landet ned i foråret, besluttede han sig for at sætte sig selv et vildt mål.

- Lige da corona brød ud, og alle skulle sidde hjemme, var der ikke noget bedre tidspunkt for mig at skulle underholde. Så jeg valgte at sætte et mål for mig selv, at jeg i april skulle streame hver dag, så meget jeg kunne, siger Jacob Krull.

Tjente 4000 kroner på at kigge ind i en væg

På Twitch er det muligt for seerne at abonnere til en kanal ved at give en subscription. Det koster fem euro, og så gælder abonnementet i en måned.

Foruden at give subs har seerne også mulighed for at donere penge til Jacob. Det er frivilligt, og pengene går direkte til streameren.

I april satte Jacob sig adskillige milepæle, hvor han lovede at gøre en masse forskellige ting, hvis han nåede et vist antal 'subs'. Et af de delmål, han satte sig, var, at han ville kigge ind i en væg i en time. Selvom det lyder som en straf, der er virkelig kedelig, så viste det sig at blive en rigtig god forretning.

- Da jeg gjorde det, tjente jeg omkring 4000 kroner på en time, fortæller han.

Når seere subber eller donerer penge, har de mulighed for at sende lyde og lydbeskeder til streameren. Det viste sig, at seerne fandt det ganske underholdende at sende mærkelige lyde til en streamer, der blot sad med sit headset og kiggede ind i en væg.

- Det eneste, jeg kunne, var at høre folk, når de subbede og donerede. Så jeg sad og kiggede ind i væggen og flækkede af grin over de der lyde.

Klippede sig skaldet

Det højeste mål, han satte sig, var 1900 subs. Hvis han nåede det, ville han klippe sig skaldet.

- Jo flere der betalte for at være med, jo flere mål skulle jeg gøre. Jeg tænkte, at hvis jeg nåede 1900 subs, ville jeg klippe mig helt skaldet, for så kunne det ikke blive meget vildere. Men det blev det, fortæller Jacob.

Han nåede samtlige mål på blot tre dage. I alt modtog han 3800 subs - det dobbelte af det, han havde forestillet sig kunne blive toppen.

- Det var helt vildt. Min indtægt var syv-otte gange højere den måned end normalt.

Sådan ser JaxStyle normalt ud. Foto: René Schütze

Sådan så han ud efterfølgende. Privatfoto

Her kan du se, hvordan det gik til:

Hvis du vil have gode tips og tricks til, hvordan du kommer i gang med at streame - og høre, hvordan Jacob kan finansiere boligkøb ved at sidde bag skærmen - så kan du læse meget mere her:

19-årige Jacob: Sådan tjener jeg kassen fra mit værelse

Du kan se 'JaxStyle' her.