James Bond-bøger ændret for at fjerne racisme

Sidste uge kunne Ekstra Bladet fortælle, at børnebøger af den verdenskendte Roald Dahl ville blive omskrevet af forlaget for at fjerne 'stødende' sprog. Nu sker det igen.

Denne gang er det bøgerne om agent 007, der er i sigtekornet.

Efter planen skulle alle værker af Ian Fleming genudgives til april for at markere 70 års-jubilæet for udgivelsen af Casino Royal, den første bog om James Bond. Den Britiske avis The Telegraph kan dog nu fortælle, at der er blevet foretaget en række ændringer i bøgerne for at fjerne racistiske henvisninger.

Billedet her er fra optagelsen af James Bond filmen 'From Russia with Love'. Til venstre ses forfatteren Ian Fleming overfor skuespilleren Sean Connery til højre. Foto: Ritzau Scanpix

Skrevet i en anden tid

Ian Fleming Publications Ltd., der ejer rettighederne til værkerne, har hyret 'følsomhedslæsere', der har gennemgået og vurderet sproget, der bliver brugt i bøgerne.

Ændringerne indebærer for eksempel, at 'n-ordet' er blevet fjernet flere steder.

Forlaget fortæller at de nye bøger vil indeholde følgende tekst:

'Denne bog er blevet skrevet på et tidspunkt, hvor udtryk og holdninger, der kan betragtes som stødende af moderne læsere, var almindelige. Der er lavet en række opdateringer i denne udgave, samtidig med at den er så tæt som muligt på den originale tekst og den periode, den foregår i.'