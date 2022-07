Den franske Instagram-kendis 'Black Alien Project' fortæller nu om skyggesiderne ved at se ud, som han gør

Den store forvandling har gjort Anthony Loffredo kendt og givet ham mere end 1,2 millioner følgere på Instagram, men alt er ikke lyserødt for 'The Black Alien Project', som han kalder sig.

Der er nemlig skyggesider ved at se ud, som han gør.

Det fortæller han i en podcast ved navn Club 113, som er citeret af flere medier, heriblandt Daily Star.

Anthony Loffredo påbegyndte sin forvandling som 27-årig, og efter syv år er han helt dækket af tatoveringer, implantater og piercinger. Det gælder også en tunge, der er splittet i to, og øjne farvet med blæk.

Derudover har han fået fjernet to fingre på sin venstre hånd og fået fjernet begge ører.

- Denne type forandring, det er ikke bare en tatovering, det er noget større.

- Jeg kan ikke få et job, der er mange negative ting. Det kan være positivt, fordi man får det bedre, men man skal også vide, at der er en skyggeside ved det, fortæller han i podcasten.

Han fortæller også om, at folk går over på den anden side af vejen, når de ser ham, og at mange ikke forstår, hvad han har gang i.

- Det er en kamp hver dag, fordi hver dag møder du nye mennesker, som ikke forstår, og som dømmer dig.

- Sådan er livet, ikke alle forstår det hele. Der er også mange ting, jeg ikke forstår om mange mennesker, siger han.

Anthony Loffredo ønsker i bund og grund at blive behandlet som alle andre, og han omtaler sig selv som en normal fyr med en familie.

