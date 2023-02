Jensens Bøfhus dropper klassiker

Den har et følge af trofaste fans, der sværger til den cremede smag af fløde og tomater.

Jensens Bøfhus står bag Favorit Sauce, som har fundet vej til mange danske middagsborde og buffeter igennem tiden.

Men nu er en æra forbi. Det er nemlig ikke længere muligt at fedte sig ind i den røde sauce, når man begiver sig ud på en bøfrejse til bøfhuset. Favorit Sauce, der har været at finde i restaurantkæden siden 1990'erne, er ikke længere at finde på menukortet.

Det bekræfter Peter Arnfeldt, der er presseansvarlig i Jensens Bøfhus.

- Hos Jensens Bøfhus arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre vores produkter. Vi følger med tiden og forsøger at modernisere vores udtryk og imødekomme vores gæsters ønsker. Denne udvikling foregår løbende, så vi sikrer at ramme netop den smag, vores gæster efterspørger.

Ændringerne har været implementeret hen over de seneste par uger, og Peter Arnfeldt siger, at responsen har været overvejende positiv.

- Enkelte kan have brug for lidt tilvænning. Nogle er jo bare mest til det klassiske, som de kender. Men vi er meget fortrøstningsfulde og tror virkelig meget på vores nye forbedrede produkt.

Du kender den fra køledisken. Men nu er den fortid på Jensen's Bøfhus Foto: Stryhns Gruppen

Favorit-fans kan i stedet se frem til at sænke sovseøseren ned i den nye Steakhouse Sauce, der udgør alternativet til bøfhusets gamle klassiker.

- Vores Steakhouse Sauce er det nyeste skud på stammen, hvor vi er startet helt forfra og har forsøgt at ramme nutidens tendens og nutidens smag, hvilket giver en mere karakterfuld og knap så sød sovs, som vi er stolte af og har store forventninger til.

Og skulle sovsefans være nervøse for, om Favorit Sauce fremover også bliver pillet af hylderne i supermarkederne, så er der ingen grund til bekymring.

Stryhns, der i 2017 overtog sovseforretningen fra Jensen's Bøfhus, oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke har planer om at tage livsglæden fra Favorit Sauce-fans ved at skrotte sovsen. Det vil fremover fortsat være muligt at erhverve sig de røde dråber i detailhandlen.